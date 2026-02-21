Cagliari, Pisacane: "Ho sentito un clima pesante allo stadio. I tifosi devono aiutarci"

Il Cagliari interrompe la serie di due sconfitte consecutive pareggiando tra le mura amiche contro la Lazio per 0-0. Al termine della gara è intervenuto il tecnico Fabio Pisacane ai microfoni di Dazn:

Cosa è cambiato rispetto alla prestazione con il Lecce?



“Sul piano di infermeria nulla ma a livello di prestazione molto. Contro il Lecce una delle partite peggiore; c’è stata una bella reazione. Abbiamo perso anche Mazzitelli, spero solo per Parma. Anche la gente deve aiutarci: allo stadio ho percepito un aria un po pesante”

Mi può spiegare il motivo di questa aria pesante visto che state facendo un campionato in linea con le aspettative?



“Vestiamo una maglia importante. Le assenze sono oggettive, questo dispiace. E’ più facile avere momenti negativi che positivi. Ci sono state vittorie con Juventus, Roma e Fiorentina, successi che hanno alzato le aspettative. Spero i ragazzi vengano aiutati soprattutto quelli che stringono la cinghia. Non è facile affrontare una squadra come la Lazio con elementi importanti. Se guardiamo i dati abbiamo fatto meglio rispetto alle ultime uscite. Sono orgogliosi di questi ragazzi in una sorta di bollettino di guerra. Per noi giocare senza 6-7 titolari è sempre complicato”.