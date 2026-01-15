Napoli, Lang arrabbiato al cambio. Aria di addio? Le sirene dalla Turchia però non lo attraggono

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul mercato del Napoli, che si concentra comunque sulle uscite: nella prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, sulla trequarti si rivedrà anche Elmas, rimasto a riposo ieri per più di un’ora. Vedremo se giocherà ancora con Politano o se verrà data un’ultima occasione a Noa Lang, Neres permettendo.

Proprio l'olandese è al centro dell'attenzione: Lang non ha preso bene la sostituzione, un nervosismo comprensibile visto che sta facendo di tutto per trovare fiducia e continuità. Le sirene del mercato, intanto, non si placano: in Turchia c’è la fila per l'attaccante, che però al momento non sembra attratto da questa prospettiva. Il giocatore ha bisogno di giocare per provare ad andare al Mondiale con l’Olanda, mentre il Napoli ha la necessità di vendere per poter finanziare le operazioni in entrata.