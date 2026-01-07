Napoli, Lang vuole restare nonostante il il Galatasaray. Ma la conferma è ancora da conquistare

Noa Lang vuole restare al Napoli e già oggi contro il Verona cercherà di rispondere presente. Come scrive il Corriere dello Sport, l'esterno offensivo olandese è determinato a mettersi alle spalle la partenza stentata proprio nella partita che lo vedrà sostituire il suo amico David Neres, attualmente infortunato. Una risposta secca ai rumors di mercato degli ultimi giorni, secondo i quali i suoi agenti avrebbero avuto dei colloqui col Galatasaray. La priorità di Lang è però tutt'altra: restare al Napoli.

A gennaio tutto può succedere e ogni scenario - anche quello che porta alla partenza - al momento resta da tenere in considerazione: da qui la necessità per Lang di sfruttare ogni chance per migliorare rendimento e numeri stagionali (22 presenze e 749 minuti giocati finora, con un unico gol) tra le fila azzurre. Già dalla sfida ai gialloblù.

Come arriva il Napoli al match col Verona

Trauma distorsivo alla caviglia: questo il responso arrivato dagli esami a cui si è sottoposto David Neres, che salterà la sfida col Verona. Assente anche Mazzocchi, squalificato dopo il rosso rimediato a Roma, oltre a Lukaku, Gilmour, Anguissa e De Bruyne. Conte conferma il 3-4-2-1 come identità del suo Napoli con Milinkovic-Savic tra i pali, davanti a lui una difesa solida con Di Lorenzo adattato a braccetto, Rrahmani leader centrale e Buongiorno che potrebbe tornare sul centrosinistra. In mezzo Lobotka detta i tempi, McTominay aggiunge fisicità al suo fianco. Politano e Spinazzola spingono saranno gli esterni per dare ampiezza mentre alle spalle di Hojlund agiscono Lang ed Elmas (probabilmente dirottato a destra).