Il Napoli ha deciso quale sarà il futuro di Noa Lang

No all'addio. Con convinzione, forza e decisione. Il Napoli ha blindato Noa Lang spiegando a chiare lettere che l'olandese non è mai stato sul mercato. Non solo: il giocatore arrivato dal PSV Eindhoven non si è presentato nè lo ha fatto il suo entourage nell'ufficio di Giovanni Manna, direttore sportivo dei campani, per chiedere la cessione o più minutaggio. Lang è felice dello spazio trovato finora? Chiaramente no. Lo è del suo rendimento? Neppure. Ma questo non intacca quel che la società pensa di lui (e altrettanto la sua volontà per il futuro).

A questo proposito, riproponiamo le parole di Manna per ripartire da qui. "Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui. Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo per migliorare la squadra altrimenti non faremo nulla". Parole intelligenti, che vanno dritte al punto. Vietato svalutare il giocatore, nessuna dispersione di economie e talento. Lang resta e anzi il club gli mette ancor più pressione (positiva). "Ci aspettiamo molto da lui", dice Manna.

E allora? Semplice. A meno di una proposta fuori mercato (e dal Galatasaray non ne sono mai arrivate), Lang resta al Napoli per giocarsi le proprie carte. Ha un carattere certamente complicato da maneggiare, lo sa Conte, lo sa la società. E lo sa Lang. Pronto a sposare ancora Napoli.