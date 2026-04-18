Napoli-Lazio, la moviola di Marelli: "Ecco perché Lobotka non è da cartellino rosso"

Dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l'episodio più delicato della sfida persa dal Napoli contro la Lazio, che ha portato al calcio di rigore fallito da Mattia Zaccagni, nel primo tempo.

Queste le sue parole: "Per quanto riguarda il fallo commesso da Lobotka, c'erano veramente pochi dubbi. Noslin si invola verso la porta, Lobotka da tergo con la gamba destra tocca la sua gamba sinistra. Perché non è stato espulso? Perché come sappiamo in area di rigore la chiara occasione da rete, in DOGSO, viene depenalizzata nel caso in cui il pallone sia nei paraggi, con la possibilità teorica per il giocatore che ha commesso l'infrazione di intervenire sul pallone. Naturalmente questo non è possibile perché Noslin protegge il pallone e Lobotka commette una infrazione per chiara occasione da rete".

Sull'esecuzione del rigore: nel caso in cui non avesse toccato il pallone nuovamente Zaccagni ma lo avesse calciato Cancellieri e avesse segnato, la rete sarebbe stata regolare. Nel momento del tiro di Zaccagni il piede di Cancellieri non è all'interno della mezzaluna, che sappiamo servire solo per la distanza sul calcio di rigore. Il piede deve essere appoggiato dentro l'area di rigore, non vale la proiezione. Nel momento in cui Zaccagni tira, il piede sinistro di Cancellieri non era ancora a terra".