Napoli, Di Lorenzo parla da capitano: "Tutti dobbiamo alzare il livello, me compreso"

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro la Juventus persa 2-1 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Come stai e come hai visto questa serata?

"Avevo tante partite sulle gambe e non stavo benissimo già prima della partita. Sono stato costretto a uscire, ci tenevo a continuare. Abbiamo avuto un approccio positivo, poi nella ripresa non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello. Dispiace, partita importante per noi e siamo molto amareggiati".

Cosa ti senti di dire a tutta la squadra?

"Sappiamo che è un momento difficile, soprattutto a livello di risultati. Secondo me ci sta mancando un po' di continuità, anche all'interno della partita. Dobbiamo continuare al lavorare, stare uniti e cercare di ribaltare questa situazione".

Da recuperare i ragazzi meno protagonisti?

"Tutti dobbiamo alzare il livello, me compreso che sono in squadra da più tempo. Stiamo cercando di lavorare e migliorare, i risultati ci vedono deficitari ma la squadra farà di tutto per migliorare".

Cosa vi siete detti con Spalletti?

"Mi ha chiesto come sta la famiglia. Con il mister mi lega un rapporto importante, abbiamo vissuto due anni incredibili e li ricordo con piacere. E' sempre bello rivederlo".