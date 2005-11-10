Napoli, Di Lorenzo: "Oggi avevamo un solo risultato. Bisogna difendersi con la palla"
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Pierpaolo Matrone
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ieri alle 23:37Serie A
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28.10.2026 23:37Serie A
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Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, dopo il successo di Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo migliorare il fatto di difenderci anche con la palla, cercare di tenere di più il possesso. Nel secondo tempo ci siamo riusciti, abbiamo fatto la partita. Ci tenevamo a vincere, a trovare la vittoria in trasferta. Oggi per noi c'era un solo risultato, la vittoria, e siamo contenti".
Su Politano.
La gente poi guarda i numeri, i gol, gli assist, ma Matteo si è sempre sacrificato per la squadra, è sempre uno che dà il massimo in campo. Al di là di qualche gol in meno, il suo contributo c'è sempre stato. Poi se quest'anno ricomincia a buttarla dentro siamo tutti contenti".
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