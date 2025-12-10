Napoli, Manna: "Neres non era centralissimo nel Benfica, adesso ce lo godiamo noi"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a poco meno di mezz'ora dal match di Champions League contro il Benfica.

Cosa ha convinto Neres a seguire il progetto Napoli?

"Non era centralissimo nel Benfica, era un po' chiuso da Di Maria e giocava spesso a sinistra: da parte nostra si è presentata questa opportunità di prenderlo. È un giocatore di qualità, ha espresso parzialmente il suo potenziale e ora sta avendo continuità ma si è sempre fatto trovare pronto anche l'anno scorso. Ce lo godiamo, speriamo possa crescere e continuare a darci una mano come sta facendo".

Guardando al calendario, con quale spirito affronterete le prossime partite?

"Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, è bello sognare ma bisogna essere anche realisti: la Champions League è un torneo complicato, difficoltoso e con avversari di grande livello, si gioca in ambienti speciali come quello di stasera. Dovremo restare concentrati per tutta la partita, perché sarà lunga".

Un vostro giocatore da blindare?

"Ce ne sono tanti, dirne solo uno sarebbe riduttivo".