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Napoli, Manna punta ad un colpo grosso a centrocampo: contatti per Rios del Benfica

Napoli, Manna punta ad un colpo grosso a centrocampo: contatti per Rios del BenficaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 16:29Serie A
Simone Lorini

Richard Rios è il primo obiettivo per il mercato del Napoli. Il calciatore del Benfica è in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, reparto sul quale sicuramente gli azzurri interverranno in estate. Primi contatti esplorativi con il colombiano ma al momento non sono state ancora presentate offerte ufficiali né al calciatore, né al Benfica, fa sapere Sky Sport.

Rios obiettivo di mercato di lungo corso per la Roma, ha anche segnato agli azzurri
Rios era già stato a lungo un obiettivo della Roma la scorsa estate salvo poi sfumare e accasarsi in Portogallo e, in questa stagione, ha segnato al Napoli: nella gara della fase a gironi di Champions League ha sbloccato il risultato contro la squadra di Conte nella partita poi terminata 2-0 per i portoghesi. Rui Costa, presidente delle Aquile, lo ha portato in Europa acquistandolo per 27 milioni dal Palmeiras.

Il primo anno in Europa
Nel suo primo anno in Europa, Ríos si è rapidamente imposto come titolare grazie alla sua versatilità, capacità di recupero palla e intensità fisica. In Primeira Liga ha disputato 22 partite, realizzando 2 gol e 3 assist, contribuendo con prestazioni solide. In Champions League ha aggiunto 8 presenze (622 minuti), 1 gol e 2 assist, mostrando buone percentuali di passaggi (oltre l’86%) e un notevole volume di corsa.

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