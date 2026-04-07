Jorge Mendes vuole spingerlo via dal Benfica, Mourinho chiarisce la sua volontà e il futuro

È evidente, come logico che sia, che per un allenatore vincente come José Mourinho sia stato impossibile mandar giù un rospo grande come l'1-1 incassato dal Benfica nel finale contro il Casa Pia dopo una partita praticamente dominata. Un 78% di possesso palla, più 1.68 xG contro lo 0.36 degli avversari. Ma è bastata la sufficienza di Antonio Silva, a seguito di un intercetto, su spazzata docile ad apparecchiare il pareggio dei padroni di casa allo stadio Municipal de Rio Maior ieri sera.

"Devo riflettere insieme alla società perché in questo momento avrei voglia di non far giocare più alcuni giocatori", un passaggio delle fortissime dichiarazioni rilasciate dallo Special One ieri, persa a tutti gli effetti la possibilità di correre ancora per il titolo di Liga Portugal (a -7 dal Porto capolista). Dopo aver compromesso anche il piazzamento in seconda posizione da qui al termine della stagione.

La CNN Portugal a distanza di poche ore dall'accaduto avrebbe riferito che il suo procuratore Jorge Mendes starebbe facendo di tutto affinché l'ex tecnico di Inter e Roma - tra le altre - non rimanga al Da Luz. E Mourinho ha dato una risposta in merito: "Se è successo qualcosa durante la partita, non lo so. Prima della gara non è successo nulla. Jorge Mendes è il mio agente, ma sono io il padrone delle mie decisioni. La mia decisione è che mi piacerebbe continuare al Benfica", ha affermato in conferenza stampa post-partita.

"Non dipendiamo da noi stessi. Anche vincendo tutte le partite, non dipendiamo solo da noi. Lo Sporting dovrebbe perdere altri due punti. È ancora possibile e può darsi che lo Sporting incappi in qualche pareggio. È vero che non abbiamo perso contro il Casa Pia, ma non penso che un pareggio come questo dia lustro al Benfica o alla carriera di alcuno di noi", ha concluso lo Special One.