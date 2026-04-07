Delusione Benfica, Mourinho fuori di sé: "Avrei voglia di non far più giocare alcuni giocatori"

"Abbiamo perso le possibilità che avevamo di essere ancora campioni e di lottare per il titolo fino alla fine, così come il controllo sulla lotta per il secondo posto, che ora non dipende solo da noi". È stato un vulcano in eruzione Jose Mourinho dopo che il suo Benfica si è lasciato riprendere dal Casa Pia 1-1 ieri nel match di Liga Portugal valido la 28^ giornata. Perché in palio c'era più della vittoria, e a maggior ragione dei tre punti: "Abbiamo perso molto con questo risultato, questa è la cosa più importante da trarre. Riguardo alla partita, partendo da questa base, non abbiamo fatto tutto per vincere".

"(...) E poi, quando stiamo vincendo una gara di questo tipo, contro un avversario che non ha quasi mai tirato in porta, siamo noi a dover fare l'assist per il loro gol", ha dichiarato con tono scocciato lo Special One, finito a -7 dal Porto capolista, con speranze ormai vane di titolo. "Abbiamo finito per perdere il campionato e trovarci in difficoltà per il secondo posto perché abbiamo smesso di dipendere da noi stessi". Lo sfogo è proseguito in conferenza stampa post-partita: "Il primo posto è impossibile. L'obiettivo principale è lottare per il secondo posto, che ormai non dipende più solo da noi. Anche vincendo tutte le partite fino alla fine del campionato, cosa estremamente difficile ma possibile, lo Sporting dovrebbe comunque perdere due punti. Ma l'obiettivo è lottare per questo".

Salvo poi lasciare i giornalisti attoniti e a bocca aperta per dure dichiarazioni nei confronti di alcuni giocatori scesi in campo ieri contro il Casa Pia: "Devo riflettere bene. Devo riflettere bene insieme alla società perché in questo momento avrei voglia di non far giocare più alcuni giocatori. Ma ci sono valori superiori in gioco", l'avviso lanciato. "Sono asset del club, e anche se non volessi continuare con alcuni di loro, forse è più facile proseguire cercando di valorizzarli piuttosto che osteggiarli, ma fondamentalmente è così".