Napoli, Marin: "Mi fa piacere ritornare all'Estadio de la Cerámica. Occhio alle ripartenze"
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:52Serie A
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12.10.2026 19:52Serie A
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Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Villarreal, squadra in cui ha giocato nell'ultima stagione contribuendo al grande campionato del Sottomarino Giallo: "Mi fa piacere ritornare qua, siamo arrivati al terzo posto l'anno scorso e mi sento molto migliorato, sono davvero felice. De Bruyne? E' sempre bello vederlo in campo, abbiamo sempre tanta fiducia quando ha la palla", ha detto a Sky Sport.
I pericoli del Villarreal quali sono?
"Ci siamo allenati su questo, sappiamo che ci aspetta una partita intensa e forte, sono bravi bella ripartenza e dovremo essere bravi".
Preferisci la difesa a tre o a quattro?
"E' uguale, conta vincere".
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