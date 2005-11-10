Napoli, Marin: "Mi fa piacere ritornare all'Estadio de la Cerámica. Occhio alle ripartenze"

Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Villarreal, squadra in cui ha giocato nell'ultima stagione contribuendo al grande campionato del Sottomarino Giallo: "Mi fa piacere ritornare qua, siamo arrivati al terzo posto l'anno scorso e mi sento molto migliorato, sono davvero felice. De Bruyne? E' sempre bello vederlo in campo, abbiamo sempre tanta fiducia quando ha la palla", ha detto a Sky Sport.

I pericoli del Villarreal quali sono?

"Ci siamo allenati su questo, sappiamo che ci aspetta una partita intensa e forte, sono bravi bella ripartenza e dovremo essere bravi".

Preferisci la difesa a tre o a quattro?

"E' uguale, conta vincere".