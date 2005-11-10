Napoli, ora le conferme in Champions. Lazio, cresce l’entusiasmo

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sul campionato e in particolare sulla sesta giornata. Se l'Inter non ha incontrato difficoltà nel superare il Parma, va sottolineato il gran cammino della Lazio che continua la sua sorprendente marcia e dopo la vittoria di ieri con il Monza resta in testa alla classifica insieme ai nerazzurri. Ne parliamo con Rosario Rampanti e Giampaolo Saurini in collegamento: con loro ci soffermiamo anche su un Milan che non decolla e su una Juventus che ancora non convince.

La Roma e le polemiche arbitrali

Alla fine la squadra giallorossa con saggezza e praticità ha dimostrato di essere matura portando a casa un punto contro il Como, dopo l'espulsione di Malen. Proprio il rosso all'attaccante ha generato una serie di polemiche: "C'è un fallo ripetuto su Malen - ha spiegato Gasperini - dire che faccia un gioco violento è veramente difficile da sostenere. Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato la palla: quello che è brutto è il salto, ma non c'è l'intenzionalità di far male. Fermando il fotogramma è facile da giudicare, il calcio però è fatto di azioni: in questo modo si può giustificare tutto, in questa occasione non c'è nessuna volontà e nessuna determinazione a far male. Sarebbe ora di smetterla con i fotogrammi, falsificano la realtà".

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