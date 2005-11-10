Milan, per Gabbia sarà lungo stop. Yoro e Inacio, ora due mesi per pensare al mercato

Al mercato di gennaio mancano quasi tre mesi, ma in casa Milan le antenne sono già dritte. Oggi, dopo il brutto infortunio rimediato da Matteo Gabbia a Reggio Emilia, quella che prima era una necessità è diventata quasi un obbligo. Per il centrale è stato confermato che arriverà un lungo stop, molto pesante nella gestione di una stagione che vedrà il Milan impegnato tanto, sia in Italia che in Europa. A gennaio, quindi, il Diavolo difficilmente potrà permettersi di rimandare un investimento in difesa.

Il pupillo di Amorim: Yoro

Senza dimenticare la presenza in Fikayo Tomori, finiti ai margini del progetto tecnico rossonero ma ora potenzialmente destinato a essere preso in considerazione per semplice necessità, i nomi che stuzzicano lo staff di mercato rossonero sono quelli già fatti in estate. Per esempio quel Leny Yoro che a Manchester Amorim ha lanciato senza esitazioni e che invece con Carrick ha avuto solo 81 minuti in questo inizio di stagione. Chiaro che tra due mesi la situazione potrebbe essere la stessa o completamente diversa.

La scelta di Mendes: Goncalo Inacio

Chi non ha problemi di spazio è certamente il difensore dello Sporting Lisbona, anche lui molto gradito ad Amorim che lo ha allenato in Portogallo. Sarebbe una scelta caldeggiata da Mendes, che già in estate ha lavorato per portarlo in rossonero, ma i 45 milioni chiesti dai Leoes sono stati ritenuti esagerati.