Napoli, Mazzocchi: "Voglio sfruttare questa occasione. Conte non regala a nessuno"

Chance dal primo minuto per Pasquale Mazzocchi, che parte da titolare da ex contro il Parma. Queste le parole dell'esterno del Napoli nel pre-gara ai microfoni di DAZN:

Oggi bella chance dal primo, quanta voglia hai di far bene?

“La voglia è tanta, nella prima parte di stagione ho avuto pochissimo spazio e devo sfruttare questa occasione che mi ha dato il mister. Lui non regala mai nulla a nessuno, cercherò di farmi trovare pronto”.

Hai un bellissimo rapporto con McTominay, come vi carica?

“Io ti posso raccontare la persona che è Scott, una grandissima persona oltre al grande calciatore che è. Coinvolge tutti ed è molto solare, ci fa fare grandi cose. Il merito però ovviamente non è solo suo ma di tutto il gruppo”.

Le formazioni ufficiali:

