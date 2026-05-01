Napoli, McTominay e la stagione in corso: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto raggiunto"

Nel corso della sua intervista odierna alla BBC, il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato anche della stagione attualmente in corso: "Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto, al di là di come andrà, ma non è un punto di arrivo, dobbiamo sempre puntare a fare di più perché nel calcio tutto cambia velocemente tra alti e bassi continui. Bisogna concentrarsi su una partita alla volta".

Sul premio MVP della Serie A 2024-25: "Io non ci penso, davvero. Quando la stagione finisce, voglio solo continuare a migliorare, ma sicuramente ne sono orgoglioso. Nel calcio si va avanti velocemente. Quindi sì, sono estremamente orgoglioso e grato di essere in quella lista, ma ho voglia di rifare tutto da capo. Voglio riuscirci di nuovo con i miei compagni e con questo club".

Sul trionfo in Supercoppa: "Ci siamo messi in condizione di poter vincere un altro trofeo. Questo è fondamentale. È un gioco di squadra e tutti hanno contribuito, non conta chi è in campo. Come ripete sempre anche l’allenatore, siamo una squadra".