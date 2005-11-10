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Napoli, Meret: "La stagione non sta andando come volevamo"

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Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
ieri alle 23:26Serie A
01.11.2026 23:26Serie A
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Alex Meret ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus, analizzando la prestazione della squadra.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del portiere italiano.

Oggi sono mancati i dettagli...
"I dettagli fanno sempre la differenza, dovevamo essere più attenti e cattivi nel non far calciare gli attaccanti avversari. Entrambe le squadre volevano vincere ma la qualità dei loro attaccanti oggi è stata fondamentale per loro per trovare la vittoria".

Che obiettivi vi siete posti per questa stagione?
"La stagione non sta andando come volevamo. Però c'è tempo, qualità e voglia di tutti per riprenderci da questo momento difficile. Non stiamo avendo continuità, stiamo avendo troppi alti e bassi e questo non possiamo permettertelo. Stiamo perdendo terreno in classifica e questo non puoi permetterlo. Dobbiamo lavorare con ottimismo, ci stanno mancando dettagli ma sappiamo che possiamo riprenderci".

Dopo un bel primo tempo vi siete persi nella ripresa...
"Non penso, è stato un primo tempo equilibrato ma nella ripresa la partita è stata decisa da un tiro. Poi può capitare di perdere le misure e con un uomo in meno non è facile. Dobbiamo continuare ad essere fiduciosi e pensare alla prossima".

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