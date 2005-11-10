Napoli, Meret: "La stagione non sta andando come volevamo"Live TMW
Camillo Demichelis
Alex Meret ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del portiere italiano.
Oggi sono mancati i dettagli...
"I dettagli fanno sempre la differenza, dovevamo essere più attenti e cattivi nel non far calciare gli attaccanti avversari. Entrambe le squadre volevano vincere ma la qualità dei loro attaccanti oggi è stata fondamentale per loro per trovare la vittoria".
Che obiettivi vi siete posti per questa stagione?
"La stagione non sta andando come volevamo. Però c'è tempo, qualità e voglia di tutti per riprenderci da questo momento difficile. Non stiamo avendo continuità, stiamo avendo troppi alti e bassi e questo non possiamo permettertelo. Stiamo perdendo terreno in classifica e questo non puoi permetterlo. Dobbiamo lavorare con ottimismo, ci stanno mancando dettagli ma sappiamo che possiamo riprenderci".
Dopo un bel primo tempo vi siete persi nella ripresa...
"Non penso, è stato un primo tempo equilibrato ma nella ripresa la partita è stata decisa da un tiro. Poi può capitare di perdere le misure e con un uomo in meno non è facile. Dobbiamo continuare ad essere fiduciosi e pensare alla prossima".