Napoli, Milinkovic non guarda troppo in là: "Abbiamo due gare difficili, dobbiamo fare punti"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:05Serie A
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28.10.2026 23:05Serie A
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Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria per 1-4 nella sfida contro il Monza valevole per la 9^ giornata di Serie A.
Landucci ti ha fatto i complimenti per le parate e non solo.
"Principalmente bisogna parare, poi se ci metti giocare con i piedi è un qualcosa in più".
Vittoria della svolta?
"Bisogna andare partita per partita, poi quando vinci c'è entusiasmo e va portato avanti".
Avete un obiettivo?
"Dico partita per partita perché abbiamo due gare difficili e dobbiamo raccogliere punti".
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