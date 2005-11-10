Juventus, McKennie: "I tifosi hanno ragione. In campo dobbiamo dare di più"

23.24 - Al termine del match del "Ferraris" contro il Genoa, il della Juventus parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.28 - Inizia la conferenza stampa di Weston McKennie.

Cosa non è andato oggi? Vi abbiamo visto sconsolati sotto lo spicchio di tifosi.

"I tifosi hanno ragione. Dobbiamo fare di più. La Juventus è un grande club che deve vincere. Non vincerne una, pareggiarne un'altra e perderne un'altra ancora. Dobbiamo parlare fra di noi. Tutto possiamo fare meglio. Il Genoa ha fatto una grande partita. Ora dobbiamo tornare a Torino, guardare dove fare meglio. Ora la cosa più importante è recuperare e concentrarsi sul Napoli. Sarà una partita difficile ma dobbiamo trovare una strada per vincere per noi, per i tifosi e per il club".

State seguendo mister Spalletti?

"Sì. Come ho detto in tante interviste. Alla fine la tecnica può aiutare la squadra sul campo ma alla fine sono undici giocatori che devono combattere, fare quei metri in più e combattere per il compagno di squadra. Il mister non può prendere tutte le colpe per questo momento. E' di tutti. Sto seguendo cosa mi dice il mister ma sul campo dobbiamo fare di più".

23.32 - Termina la conferenza stampa di Weston McKennie.