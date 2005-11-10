Napoli, Landucci: "Lobotka è in stampelle, vediamo domani. Troppi errori dopo l'1-0"

Marco Landucci, vice-allenatore del Napoli, oggi in panchina a Monza per la squalifica di Massimiliano Allegri, dopo il match del Brianteo ha parlato a DAZN: "Il calcio è cambiato ed è cambiata anche la gestione dei portieri. Ne abbiamo due forti, decidiamo in base alla partita. A volte bisogna recuperare anche mentalmente, quindi è importante gestire. Stasera Milinkovic-Savic è stato molto bravo, si è fatto trovare pronto e sono molto contento".

Avete cambiato poco nella formazione perché la partita era delicata?

"La partita importante era questa e l'ho detto anche alla squadra. Abbiamo fatto una partita seria, come le ultime. Vincere col Bodo/Glimt non è semplice, lo scorso anno ha buttato fuori l'Inter e vincere in Champions League è sempre molto difficile. Con la Roma la squadra ha fatto una grande partita contro una squadra molto forte che lotterà fino alla fine per lo Scudetto con l'Inter. Oggi abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo intrapreso una buona strada, stasera andiamo a casa contenti per i tre punti e la prestazione".

Sulla partita.

"Abbiamo preparato la partita sapendo che loro giocano uomo contro uomo e quindi bisognava correre in avanti per trovare spazi. Abbiamo McTominay che è bravo in questo, Hojlund ha fatto una grande partita, ma anche sabato scorso ha fatto una grande partita e gli era mancato il gol. Oggi ne poteva segnare un altro. Nel primo tempo potevamo fare meglio, dovevamo gestire meglio il pallone dopo il vantaggio. Allegri aveva chiesto alla squadra di sfruttare tutto il campo, di aprire bene, di girare da una parte all'altra e nel primo tempo abbiamo commesso degli errori tecnici. Ma nella ripresa abbiamo fatto molto bene".

Come sta Lobotka?

"Non lo so, domani vedremo. Ha preso una brutta botta, gli è rimasta sotto la caviglia che si è girata. Ora è con le stampelle, domani farà una radiografia. Dispiace per l'infortunio perché il ragazzo ha grande passione per questo lavoro ed è un professionista esemplare, speriamo non sia nulla di grave".

La vera conferma arriverà con la Juventus?

"Con le parole non serve, servono i fatti. Domenica andiamo a Torino con la Juve e sarà difficile. Da poco il Napoli ha il centrocampo che era stato costruito per giocare. McTominay, che è un giocatore forte e la differenza da tutte le parti la fanno i giocatori forti, è stato fuori un mese per l'ablazione e un mese ci vuole per recuperare. Anguissa sta tornando da 3-4 partite. A Venezia ci era mancata cattiveria, nelle ultime partite invece no. Ora pensiamo solo a pedalare, partita dopo partita".