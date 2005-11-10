Udinese, Zaniolo: "Abbiamo rotto il trend negativo. Io sempre in contatto con Mancini"

Il calciatore dell'Udinese Nicolò Zaniolo è intervenuto a DAZN dopo la partita pareggiata contro il Parma, commentando il rigore parato da Okoye: “Non è la prima volta che ci salva quest’anno. Gli voglio bene, è una bravissima persona, oltre a un portiere fantastico. Oggi anche grazie a lui siamo riusciti a rompere questo trend negativo, abbiamo preso un punto fuori casa che muove la classifica. Adesso mettiamo la testa sulla Roma, che sarà una grande partita”.

In tribuna c’era Mancini, te la butto lì…

“Col mister siamo sempre in contatto. È stato lui a lanciarmi e ho sempre detto che gli devo quasi tutto. Sono felice di essere tornato in campo. Devo continuare a lavorare per trovare la forma migliore. Ci sono tante partite, il campionato è appena iniziato, bisogna riprenderci da questa situazione”.

Dovrai dire che l’Udinese ha bisogno di Okoye…

“Ho sempre parlato delle qualità di Okoye, è un gran portiere, ma siamo tutti una squadra forte. In questo inizio di campionato, un po’ per gli infortuni, un po’ per errori nostri e altre leggerezze siamo partiti come non dovevamo. La strada è lunga e se saremo tutti al completo faremo una grande annata”.