Juventus, McKennie tuona: "Inutile parlare in spogliatoio, si va in 11 in campo e serve fare di più"

Nel post partita di Genoa-Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il ko per 2-0 il centrocampista dei bianconeri Weston McKennie: "E' stata una partita brutta da vedere e brutta da giocare. Dobbiamo fare di più, mettere più sacrificio in campo per i compagni. Alla fine puoi parlare di tattica quanto vuoi ma la battaglia è sul campo e il Genoa ha fatto meglio di noi".

Cosa vi manca?

"Noi proviamo a parlare nello spogliatoio, diciamo di mettere energia ma quando vai sul campo serve fare, non parlare. Ognuno di noi deve fare così".

Vi ha penalizzati anche il cambio di modulo?

"Per me non c'entra niente. Si va in campo in undici, sì la tattica aiuta ma sono i cinque metri in più o in mano a fare la differenza. La cattiveria di chiudere l'azione, di correre indietro, di lottare per il compagno. Serve fare di più: siamo la Juventus e non esiste per questa squadra fare questo su e giù. Il club ha una storia di vittorie e noi dobbiamo tornare a vincere".