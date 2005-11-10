Napoli, Politano: "Giocando qualche metro più avanti ho ritrovato spunto e uno contro uno"
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Pierpaolo Matrone
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ieri alle 23:45Serie A
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28.10.2026 23:45Serie A
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Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo la vittoria ottenuta a Monza è intervenuto al microfono di DAZN: "Giocando qualche metro più avanti ho più spunto e più uno contro uno, di questo sono felice. Poi quando hai la nostra qualità là davanti diventa più facile. Oggi anche Di Lorenzo ha messo una grande palla per un bel +1 al fantacalcio".
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