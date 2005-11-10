Juventus, Spalletti: "Serve lucidità in questo momento e fare qualcosa di diverso"

23.10 - Fra poco la conferenza stampa dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti al termine del match del "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.35 - Inizia la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

La sconfitta di oggi.

"La prima cosa da fare è chiedere scusa ai tifosi. Poi io sono aperto a parlare di qualsiasi cosa di squadra, di comportamento e di gioco in campo. Ma se dobbiamo parlare di difficoltà che abbiamo avuto stasera è abbastanza facile. Non siamo stati al livello di impatto fisico e di duello. Abbiamo perso da un punto di vista di intensità qualsiasi cosa che poteva tradurre la partita in giocata. Se qualsiasi palla che si butta davanti non si riesce a giocare e se qualsiasi palla che ci randellano dietro dobbiamo portare tutta la squadra per ottenerla diventa difficile. Bisogna per forza che faccia qualche cosa di differente. Però poi ci sono delle cause che ci hanno portato un po' qui e ora bisogna stare belli lucidi a fare analisi corrette senza buttare via tutto anche se molte cose sono fatte male. Ci sono cose che dobbiamo prendere e lavorarci meglio".

Il Sassuolo, il Genoa l'hanno capito questo tipo di calcio e voi no?

"E' un po' una cosa che si è ripetuta la cosa della lotta e del contrasto fisico. Per tre quarti lo abbiamo capito e a volte no domenica scorsa. Stasera non si è raggiunto il livello che la partita aveva come necessità. Da un punto di vista dell'essere seguito assolutamente sì. I calciatori partecipano. Sono persone che hanno possibilità di parlarci insieme. Qualcosa di differente lo dobbiamo fare. Poi questo dire che è un po' la stessa storia che viene fuori, è vero che si sono perse tre partite però è da quando che si doveva ancora perdere la prima che era così. Ora bisogna stare belli lucidi a livello di testa e fare analisi profonde per fare qualcosa di differente".

Gli infortunati? De Rossi ha detto che c'è un'intera squadra forte fuori.

"E' chiaro che se dovessi analizzare la mia squadra in questo momento fare quell'analisi. E' una situazione un po' particolare ma se si sta lì a pensare a quello che ci è successo e quello che non siamo stati ad accorgerci in quel momento lì invece di essere belli direzionati nel cercare la soluzione, si perde ulteriore tempo e si fa ulteriore confusione. Per cui ora abbiamo partita difficilissima ma bellissima contro una squadra fortissima e bisogna organizzarsi contro una squadra che ha gli stessi punti nostri".

E' ancora sicuro di essere la persona giusta per dare la scossa a questa squadra?

"Abbiamo cambiato poco perché i giocatori son questi. Si può fare una sostituzione differente perché si fa giocare un calciatore o due diversi. Dal punto di vista mio, sull'essere la persona giusta, sì. Secondo me sarebbe difficile per chiunque per la situazione attuale. Però di possibilità ci sono. Penso di avere qualche vantaggio perché conosco la provenienza di questa cosa qui e conosco i miei calciatori. E' una valutazione poi che può fare chiunque. Si accetta il pensiero di chiunque".

23.46 - Termina la conferenza stampa di Luciano Spalletti.