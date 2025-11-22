Napoli, Neres: "Se falliremo un'altra partita si tornerà a vedere la parte negativa"
TUTTO mercato WEB
David Neres, esterno offensivo del Napoli, è stato l'MVP del match contro l'Atalanta (doppietta per lui) e a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Dobbiamo andare avanti perché il calcio è veloce, se falliamo un'altra partita si vedrà di nuovo la parte negativa. Non c'era tempo per parlare, bisognava guardare avanti e l'abbiamo fatto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Juventus, Spalletti: "Siamo stati scelti per fare di più. Il nostro livello deve essere superiore"
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile