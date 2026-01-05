Napoli, i tempi di recupero di Neres: salta il Verona, nel mirino c'è un big match

Non è stata una semplice sostituzione forzata, ma un campanello d’allarme che ha accompagnato il post-partita dell’Olimpico. Dopo l’uscita dolorante nel secondo tempo di Lazio-Napoli, sono arrivate le prime risposte ufficiali sulle condizioni di David Neres, fermatosi al 69’ dopo un movimento innaturale del piede sinistro.

Nella giornata successiva alla gara, l’esterno brasiliano si è sottoposto ad accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il responso ha escluso complicazioni serie: come comunicato dal club azzurro, “gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra”. Una notizia che allontana lo spettro di lesioni e consente allo staff medico di impostare fin da subito il percorso di recupero. La nota ufficiale chiarisce inoltre che il calciatore “ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

In casi di questo tipo, i tempi di stop oscillano generalmente tra i 7 e i 10 giorni, motivo per cui Neres non sarà a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma mercoledì. L’obiettivo, condiviso dallo staff sanitario e tecnico, è però più ambizioso: provare a rimettere il brasiliano a disposizione per il big match di domenica contro l’Inter. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente, anche alla luce del calendario fitto che attende la squadra di Antonio Conte nelle prossime settimane.