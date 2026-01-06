Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, ancora infortuni. Il Mattino in prima pagina su Neres: "Niente gara con il Verona"

Napoli, ancora infortuni. Il Mattino in prima pagina su Neres: "Niente gara con il Verona"
Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si sofferma anche sul Napoli e in particolar modo su David Neres, che ha rimediato un infortunio alla caviglia nella sfida giocata contro la Lazio. Il brasiliano deve fare i conti con un trauma distorsivo alla caviglia, che lo costringerà a saltare l'imminente match previsto domani al Maradona contro l'Hellas Verona. L'obiettivo per il Napoli, quindi, è quello di riavere Neres per la sfida contro l'Inter dell'11 gennaio.

La presenza dell'ex Ajax a San Siro è tutt'ora a rischio ma l'ottimismo potrebbe aumentare in base ai segnali che lancerà lo stesso calciatore. Conte nel frattempo dovrà trovare un sostituto di Neres, puntando a un nuovo successo per tenere il passo delle milanesi. Sono pochissmi i punti di distacco tra Inter, Milan e Napoli, che hanno ingaggiato una lotta a tre per lo Scudetto.

Il Napoli al momento occupa la terza fila a quota 37 ma potrebbe accorciare su entrambe le rivali, chiaramente in caso di risultato positivo contro il Verona e frenate di nerazzurri o rossoneri, rispettivamente a +2 e +1 sui campani. Al termine del girone d'andata tuttavia la sfida è più che mai aperta e infiamma la corsa al tricolore, che il Napoli vuole assolutamente difendere dopo il successo della passata stagione.

