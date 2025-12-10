Rasmus Hojlund: il riscatto, la clausola, i costi. Tutto ciò che c'è da sapere sul suo futuro

Rasmus Hojlund anche stasera è atteso dal primo minuto nella sfida che vedrà il Napoli impegnato sul campo del Benfica. Al da Luz andrà in scena una partita chiave per il cammino in Champions League dei campioni d'Italia perché un successo vorrebbe dire quasi ipotecare un posto ai play-off di febbraio, mentre una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione. Antonio Conte per questo motivo e per le tante defezioni ridurrà al minimo il turnover. Riproporrà in attacco il tridente con Neres e Lang a supporto del centravanti danese. A sostegno di un attaccante che nell'ultimo turno di campionato è tornato al gol e ha deciso il match contro la Juventus grazie a una doppietta.

Hojlund è oggi il perno attorno a cui ruota il Napoli. In attesa della riatletizzazione di Lukaku, è lui il centravanti scelto da Conte per guidare l'attacco a discapito di Lorenzo Lucca. E non a caso l'ex Udinese pochi mesi dopo il suo sbarco in Campania si sta già guardando intorno sperando che qualche altra big a gennaio possa puntare su di lui proprio come ha fatto il club campione d'Italia in estate. Non sarà semplice.

Tornando a Hojlund, l'ex Atalanta la scorsa estate è stato ufficializzato nelle ultime ore di calciomercato. E' arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sei milioni di euro per averlo a disposizione per una stagione, altri 44 per riscattarlo e far scattare altri quattro anni di contratto. Ma il riscatto per il Napoli diventerà obbligatorio nel caso in cui i partenopei al termine di questo campionato staccheranno il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto Hojlund diventerà automaticamente un nuovo calciatore del Napoli con un accordo valido fino al 30 giugno 2030.

Nel contratto che probabilmente scatterà la prossima estate è prevista però anche una clausola risolutoria valida per l'estate 2027. E' fissata a 85 milioni di euro e sarà valida solo per i club stranieri.