Napoli, non è tempo di piangersi addosso: Copenaghen è già uno spareggio-Champions

La Champions del Napoli entra nella sua fase più delicata. Dopo una league phase avara di soddisfazioni – appena 7 punti in sei gare e due ko pesantissimi tra Eindhoven e Lisbona – gli azzurri sono chiamati a giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti. Il primo bivio è fissato per oggi alle 21, in Danimarca contro il Copenaghen: uno scontro diretto tra 23ª e 24ª del maxi-girone, entrambe appaiate a quota 7 e in piena corsa per un posto ai playoff.

La trasferta arriva nel momento peggiore, con Antonio Conte costretto a fare i conti con un’infermeria affollata. Agli stop già noti si sono aggiunti Politano e Rrahmani, mentre Neres continua a convivere con il problema alla caviglia. Eppure il tecnico non fa drammi e rilancia con fiducia: “Con i ragazzi sono stato chiaro: cerchiamo di concentrarci su chi c’è e di trovare sempre delle soluzioni. Lo abbiamo fatto anche in questi due giorni e speriamo di portare in campo quello che abbiamo provato”, ha spiegato in conferenza stampa.

Il Copenaghen non gioca una gara ufficiale da inizio dicembre, ma per Conte non è un vantaggio: “Affronteremo una formazione temibile che in casa fa bene. Non verremo qui con il capo chino: testa alta e giochiamoci le nostre possibilità, credendo che possiamo vincere la partita. Con i fatti, non con le parole”.



