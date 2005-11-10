Napoli, problemi per De Bruyne e Di Lorenzo: le loro condizioni in vista del Porto

Juventus-Napoli è stata anche la partita degli infortuni. Luciano Spalletti ha dovuto rinunciare a fine primo tempo a Weston McKennie, mentre Massimiliano Allegri ha lasciato negli spogliatoi Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne, con Mathias Olivera che ha dato forfait durante la ripresa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista belga è stato messo ko da una distorsione alla caviglia, mentre il terzino italiano ha accusato un risentimento all'adduttore.

Mercoledì c'è il Porto

Il problema è che non c'è tempo per recuperare perché il Napoli ha solo 3 punti in Champions League e non può sbagliare la sfida contro la squadra allenata da Farioli, che vorrà imporsi al Maradona. Restano pochi giorni per valutare le condizioni di entrambi e capire se sarà possibile impiegarli o meno in Europa.