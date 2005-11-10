Spalletti risorge contro il Napoli: 2-0 Juve allo Stadium. Perla assoluta di Alajbegovic

Luciano Spalletti ha salvato la sua panchina battendo il Napoli per 2-0 all'Allianz Stadium. Primo tempo con tante emozioni e nessun gol tra la Juventus e gli azzurri, con il risultato che si è sbloccato nella ripresa con una perla assoluta di Alajbegovic che ha battuto Meret con un sinistro da fuori area che ha colpito il palo prima di entrare in rete. Nel finale poi il raddoppio di Boga.

Spalletti soddisfatto

Nel post gara il tecnico bianconero ha commentato: "Stasera i meriti vanno attribuiti alla squadra, che è riuscita a prendersi quella volontà di andare a fare il primo passo e guadagnare metri. Nel secondo tempo ci sono riusciti e secondo me stasera si sono meritati la vittoria quella stima che meritano per il livello a cui possono giocare".

Allegri squalificato, le parole del vice Landucci

Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, ha riconosciuto i demeriti del Napoli: "Abbiamo fatto un brutto secondo tempo e la Juve ha meritato di vincere. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. E' vero che abbiamo avuto degli infortuni, ma non è una scusante. Non siamo preoccupati, siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto a questa partita. Adesso bisogna star zitti e prepararci per mercoledì. L'unico modo è continuare a lavorare, abbiamo tanti infortuni come tante altre squadre. C'è da parlar poco, c'è da fare".