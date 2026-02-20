Napoli, quando rientreranno gli infortunati? Da Anguissa a Neres, ecco le possibili date
Quando rientreranno gli infortunati del Napoli? L'edizione odierna de Il Mattino prova a fare maggiore chiarezza sull'infermeria azzurra, ancora molto affollata purtroppo per mister Conte e i tifosi. Le situazioni più delicate restano sicuramente quelle legate ad Amir Rrahmani e David Neres, gli infortuni di più lunga durata.
Queste, a detta del quotidiano, le date segnate in rosso per rivedere in campo i sei giocatori partenopei:
Scott McTominay: possibile rientro il 22 febbraio in Atalanta-Napoli
Frank Zambo Anguissa: obiettivo 28 febbraio per Verona-Napoli
Kevin De Bruyne: 15 marzo, sfida interna contro il Lecce
Giovanni Di Lorenzo: 12 aprile in Parma-Napoli
Amir Rrahmani: 26 aprile per Napoli-Cremonese
David Neres: 3 maggio, trasferta di Como
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.