Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Napoli (Domenica 22 febbraio, ore 15.00, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta contro il Napoli potrebbe riaprire il discorso Champions League in caso di vittoria e nonostante le assenze di Raspadori e De Ketelaere. Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Ahanor e il primo ballottaggio tra Djimsiti e Hien; a centrocampo conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova, mentre a sinistra confermato Bernasconi. Davanti un tridente tra certezze e ballottaggi: Zalewski a sinistra; Samardzic favorito su Pasalic a destra e davanti Nikola Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Napoli

Grande dubbio Scott McTominay per Antonio Conte in vista della sfida con l’Atalanta. Nel caso in cui non dovesse recuperare due sono le opzioni per Conte: Elmas accanto a Lobotka oppure Gilmour dal primo minuto. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, chiamato a dare sicurezza a un reparto difensivo che davanti a lui vedrà il terzetto composto da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus con Rrahmani fuori dai giochi per un paio di mesi. Sulle corsie spazio a Politano e Spinazzola, due esterni con gamba e propensione offensiva, in mezzo al campo il solito faro sarà Lobotka, affiancato probabilmente da Elmas, con Gilmour pronto a subentrare. Sulla trequarti agiranno Vergara e Giovane (ballottaggio aperto con Alisson), con libertà di movimento alle spalle dell’unica punta Hojlund, riferimento centrale dell’attacco azzurro. (da Napoli, Arturo Minervini)