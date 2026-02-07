Napoli, quanti infortuni. Conte: "Stagione assurda, riflessioni sul mercato fatto"

Una stagione difficile da spiegare quella del Napoli dal punto di vista degli infortuni cui far fronte. Anche nella sfida vinta oggi all'ultimo respiro contro il Genoa, gli azzurri devono fare i conti con uno stop: Scott McTominay si è dovuto fermare nel corso del primo tempo, Conte lo ha sostituito all'intervallo inserendo al suo posto Giovane.

Così lo stesso Conte ha parlato del tema a DAZN: "E' una stagione assurda, se siamo intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sul mercato che abbiamo fatto e sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere. Ci sono infortuni di lungo corso come quello di De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Anguissa, Di Lorenzo, ora vediamo McTominay. Complimenti a tutti, anche a i ragazzi come Vergara e Ambrosino, che ha preferito andare a giocare in Serie B. C'è solo da raccogliere i cocci e pensare al Como martedì. Loro si sono riposati, sarà una partita con grandi difficoltà, speriamo di recuperare McTominay, per noi pedina importante".

In conferenza ha poi spiegato: "McTominay convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo tra gluteo e ischio. Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori. Giocheremo contro una squadra che non ha giocato questo turno e che si presenterà con la migliore formazione".