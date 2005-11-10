Il Napoli raddoppia in apertura di secondo tempo: McTominay punisce la Roma di testa
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 19:09Serie A
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24.10.2026 19:09Serie A
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Dopo meno di tre minuti del secondo tempo al Maradona il Napoli trova il gol del raddoppio contro la Roma. Politano punta Wesley a destra, guadagna il fondo e scodella sul secondo palo. Lì è appostato Scott McTominay, che di testa colpisce il pallone e lo manda in rete: Gollini para, ma quando la sfera ha già superato la linea. 2-0 al Maradona.
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