Rafa Marin col Villarreal da ex. Ma Perez può ancora riportarlo in Spagna per 35 milioni

Rafa Marin quest'anno nel Napoli ha un ruolo di primo piano. Nella scorsa stagione il centrale spagnolo giocava nella squadra che stasera sfiderà i partenopei, in quel Villarreal che il centrale classe 2002 in queste ore ha presentato prima allo spogliatoio e poi alla stampa: "Ci aspettiamo una squadra molto forte. Hanno giocatori molto rapidi, sia in attacco che in difesa, e dobbiamo stare molto attenti sia sulle preventive che nel finalizzare bene le giocate".

Il Villarreal di Rafa Marin era allenato da Marcelino, quest'anno invece alla guida del sottomarino giallo c'è il giovane Iñigo Pérez. La partenza ne LaLiga non è stata delle migliori, ma per Marin è questa una squadra destinata a restare ai vertici del calcio spagnolo ancora per diversi anni: "Molti considerano la loro qualificazione alla Champions League un miracolo, ma in realtà la squadra ha giocato un calcio eccellente per due anni di fila, con giocatori molto bravi e competenti che meritano di essere in testa alla classifica. Il Villarreal è cresciuto enormemente negli ultimi anni ed è destinato a rimanere ai vertici".

Prestito positivo

Sbarcato a Napoli nell'estate 2024, sei presenze e pochissimi minuti nella prima stagione di Antonio Conte, Marin la scorsa estate s'è trasferito nel Villarreal con l'intento di ritrovare quella continuità perduta. Obiettivo centrato viste le 31 presenze finali, ma nessun dubbio sulla voglia di rientrare a Napoli dopo l'avventura conclusa col terzo posto in campionato. "Conclusa la mia esperienza al Villarreal che è stata molto positiva, ho subito pensato al ritorno al Napoli perché penso che sia un club enorme. La mia intenzione è di trascorrere qui più anni possibili".

Occhio alla recompra del Real Madrid

In realtà stando agli accordi stipulati nel 2024 tra il Napoli e il Real Madrid Florentino Perez almeno per la prossima estate ha ancora la possibilità di riportare il calciatore in Spagna. Certo, ad oggi non è tema d'attualità e poi il passaggio nel club più importante al mondo è per pochi eletti. Però quando De Laurentiis lo acquista nell'accordo vengono inserite anche due clausole di recompra: 25 milioni di euro per il 2026 (già in archivio), 35 milioni per l'estate 2027. Una cifra tutt'altro che irragionevole, molto dipenderà dalla stagione di Rafa Marin e da come andranno le gare di Champions. E quale migliore vetrina di quella di stasera?

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