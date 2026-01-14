Napoli, riecco Neres (dalla panchina). Conte: "Non sono sicuro che possa entrare"

Dopo due partite passate ai box a causa di una distorsione alla caviglia, David Neres è tornato oggi a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Parma. Il Napoli ritrova il trascinatore dell'ultimo periodo, ma solo in panchina, visto che dall'inizio in attacco, nella sua casella, c'è Politano. Ma quindi come sta davvero il brasiliano?

Le ultime sulle sue condizioni arrivano direttamente dalla voce di Conte: "Non poteva partire dall’inizio, ha avuto mezzo allenamento ieri. Vediamo, non è detto neanche che possa entrare. Si è allenato solo ieri, se è sicuro al 100% può entrare, altrimenti può stare tranquillo. Non poteva iniziare e non sono sicuro che possa entrare”, le parole dell'allenatore azzurro al microfono di DAZN.