Domani il derby di Milano, sfida da 9 milioni: sarà l'incasso più alto di sempre in Serie A

La grande notte del derby si avvicina. Domani sera Milan e Inter si sfideranno a San Siro in una stracittadina che vale tantissimo per le zone alte della classifica. I nerazzurri di Cristian Chivu guardano tutti dall'alto e possono godere di un vantaggio sui cugini rossoneri di dieci punti. Una partita che non sarà decisiva ma che, in caso di mancata vittoria milanista, potrebbe dare un colpo importante alla lotta scudetto. Dall'altra c'è la squadra di Massimiliano Allegri che vorrà a tutti i costi ridurre il gap da Lautaro e compagni per provare a rosicchiare terreno.

Stadio esaurito per la sfida

E come sempre capita il pubblico si scalda per una partita che a Milano non sarà mai come le altre. Al "Meazza", come facile preventivare, ci sarà il tutto esaurito con i biglietti che sono andati a ruba già da diversi giorni prima della gara. Oltre 75.500 spettatori saranno presenti con il pubblico di fede rossonera, che per calendario giocherà in casa, prevalente e gli interisti che si faranno sentire in Curva Nord.

Incasso più alto di sempre in Serie A

E quello di domani sera, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà l’incasso più alto di sempre in Serie A. Superiore agli 8,7 milioni di euro ma non dovrebbe raggiungere i 9 e supererà, sponda Milan, l’incasso della stracittadina del 2 febbraio 2025 quando la cifra raggiunta era 7.344.878 euro.