Napoli, De Bruyne festeggia il ritorno in campo dopo l'infortunio: "E' bello essere tornati"

Il ritorno di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli è tornato a calcare il green del "Maradona" dopo l'infortunio. Erano trascorsi 129 giorni e ben 28 partite saltate per il colpo di mercato di questa estate della formazione partenopea. Ma ieri sera, nel match vinto per 2-1 contro il Torino, Antonio Conte ha potuto nuovamente schierare il calciatore belga che potrà essere molto utile agli azzurri in questo finale di stagione per conquistare un posto nella prossima Champions League.

E il giocatore ha festeggiato sui social il suo ritorno in campo. L'ex Manchester City infatti ha postato una sua foto in campo sul proprio profilo ufficiale Instagram con la seguente didascalia: "È bello essere tornati!".