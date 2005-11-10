Il Napoli riprende la Lazio al 48': tra McTominay e Hojlund è decisiva la deviazione di Pedraza
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 13:42Serie A
autore Gaetano Mocciaro
08.11.2026 13:42Serie A
Partono forte i partenopei che trovano l'1-1 nei primi minuti del secondo tempo. Gattuso toglie all'intervallo Nuno Tavares
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Pareggio del Napoli al 48': Scott McTominay è bravissimo a recuperare un pallone su Frattesi, dà il la all'azione che prosegue con Lang che dalla sinistra mette in mezzo un pallone sul quale si avventano lo scozzese, Hojlund e Pedraza, quest'ultimo entrato all'intervallo al posto di Nuno Tavares. Per la Serie A la deviazione decisiva è quella dello spagnolo che beffa Mandas.
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