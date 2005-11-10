Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: De Rossi stravolge l'attacco, Cisse ancora titolare
Niccolò Righi
Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida tra il Genoa e il Milan, gara valida per l'undicesima giornata del campionato italiano di Serie A in programma alle 15 a Marassi. Rossoneri a caccia del riscatto dopo il brutto ko in Europa contro il Ferencvaros contro un Grifone in grande forma reduce da tre successi di fila. Di seguito le formazioni ufficiali.
Genoa-Milan, le formazioni ufficiali
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Vitinha, Messias; Osmajic.
A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Drameh, Havel, Sabelli, Colombo, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow.
Allenatore: Daniele De Rossi.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Musah; Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.
A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Valeri, Terracciano, Camarda.
Allenatore: Ruben Amorim.