Napoli, l'ex Sosa: "Anche se vince contro la Lazio, la situazione di Allegri è insostenibile"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 13:53Serie A
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08.11.2026 13:53Serie A
L'argentino: "Dopo il Porto, ero con i tifosi del Napoli ed erano preoccupati pure per le dichiarazioni del post partita".
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Napoli in campo contro la Lazio, nel lunch match dell'11^ giornata. Partenopei in crisi di risultati e con la posizione di Massimiliano Allegri a forte rischio. Ne ha parlato l'ex attaccante azzurro Roberto "Pampa" Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A.
Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Tuttonapoli.net: "Il Napoli può anche vincere contro la Lazio, ma temo che poi saremo qui a parlare delle stesse cose senza le prestazioni. Un risultato non risolve nulla. La situazione di Allegri è insostenibile ed anche una vittoria per me ormai non cambia niente. Rientravo da Porto con i tifosi del Napoli ed erano preoccupati pure per le dichiarazioni del post dopo quelle già del pre partita".
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