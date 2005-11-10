Napoli, rivoluzione a gennaio: Anguissa e Lucca verso l'addio, Lang in bilico

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio che potrebbe cambiare sensibilmente il volto della squadra. Dopo un'estate caratterizzata da investimenti importanti, la dirigenza azzurra è chiamata a rivedere alcune scelte e a intervenire su un organico che non ha ancora trovato il giusto equilibrio. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il progetto iniziale prevedeva un centrocampo costruito attorno ad Anguissa, con De Bruyne chiamato a garantire qualità ed esperienza. Le difficoltà emerse nei primi mesi della stagione, però, hanno modificato le valutazioni del club. Proprio Anguissa sarebbe uno dei principali candidati alla partenza. Il centrocampista, nonostante il peso avuto negli anni precedenti, potrebbe rappresentare una delle cessioni più importanti della prossima sessione di mercato.

Lucca verso l'addio. Lang non convince e Rrahmani resta in dubbio

Situazione delicata anche per Lorenzo Lucca. L'attaccante non è riuscito a imporsi come previsto e il Napoli starebbe valutando una separazione già a gennaio, dopo un investimento economico significativo. Il club dovrà però fare i conti con le difficoltà di individuare una destinazione adeguata e con la necessità di evitare una minusvalenza. In bilico anche Noa Lang, arrivato con aspettative importanti ma ancora lontano dal rendimento sperato. L'esterno olandese non ha trovato continuità e il suo futuro potrebbe diventare oggetto di riflessione nelle prossime settimane. Tra le situazioni da monitorare figura inoltre quella di Amir Rrahmani, con il Napoli chiamato a valutare anche eventuali interventi nel reparto difensivo.

De Bruyne verso il rientro: Coulibaly e Zorgane tra le idee

Il mercato invernale non riguarderà soltanto le uscite. La dirigenza azzurra sta infatti studiando possibili rinforzi, soprattutto a centrocampo, dove vengono seguiti anche Coulibaly e Zorgane. Intanto, un ruolo importante potrebbe essere giocato dal recupero di Kevin De Bruyne, il cui rientro consentirebbe alla squadra di ritrovare una risorsa fondamentale nella costruzione del gioco. Il Napoli si trova dunque davanti a scelte delicate. Dopo gli investimenti dell'estate, gennaio potrebbe diventare il momento per correggere alcune operazioni e ridisegnare le gerarchie. La priorità sarà trovare il giusto equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. Perché la rivoluzione azzurra potrebbe non limitarsi a qualche ritocco: il prossimo mercato rischia di segnare una svolta profonda nella costruzione della squadra.