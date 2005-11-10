Aquilani può anche perdere a Roma. Ma senza imbarcate, o rischia il futuro al Sassuolo

Il Sassuolo è entrato in un tunnel che sembra pericoloso e il suo allenatore Alberto Aquilani è chiamato a dare una sterzata, per non rischiare di finire in discussione dopo essere stato invece lungamente elogiato all'inizio della stagione e addirittura eletto come ideale successore di Fabregas sulla panchina del Como. Tempo al tempo, perché prima c'è un presente da non sbagliare con i neroverdi, nel caso.

Neroverdi peggior difesa in Serie A

Il Sassuolo di Aquilani ha preso una china poco incoraggiante e a testimoniare le difficoltà ci sono, al solito, i numeri. Che raccontano di quattro sconfitte consecutive e cinque nelle ultime sei partite, con l'ultima vittoria che risale ormai a quasi due mesi fa, il rocambolesco 3-2 casalingo contro la Juventus in cui il match point è arrivato con l'ex Adzic a tempo quasi scaduto. A preoccupare la dirigenza degli emiliani è perlopiù l'aspetto difensivo, visto che in questa Serie A i neroverdi hanno sempre subito almeno un gol in ogni gara. Per un totale di 26 al passivo, dato che rende il Sassuolo attualmente la peggior difesa del campionato.

Aquilani può perdere a Roma, dipende come

Insomma, serve la svolta da parte di Aquilani. Il prossimo appuntamento di Serie A però è di quelli ostici: il Sassuolo va ospite della Roma questa sera all'Olimpico e il rischio di sconfitta è consistente. Proprio per questo la dirigenza del Sassuolo sarebbe disposta ad accettare un altro ko, a patto però di vedere dei passi avanti e di evitare nuove imbarcate (negli occhi c'è ancora il 2-6 incassato dalla Lazio a fine ottobre, e poteva finire anche peggio). Altrimenti, delle nuove valutazioni e riflessioni sul futuro di Aquilani in panchina diventerebbero inevitabili.