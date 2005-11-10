Lamberto Zauli: "Napoli, nervosismo buon segnale. Lazio, felice per Gattuso. Modena, Belotti che entusiasmo"

"Ascoli-Palermo 1-1? Due squadre che giocano bene, per battere i bianconeri bisogna fare delle grandi partite. Per quanto riguarda la classifica è ancora troppo presto: entrambe stanno dando continuità e questo è un grande segnale". Così a TuttoMercatoWeb.com Lamberto Zauli analizza il pareggio dell'anticipo del campionato di Serie B tra Ascoli e Palermo.

A Modena brilla Belotti. Il Gallo è tornato a cantare.

"Qualche anno fa era il centravanti della Nazionale. Sta giocando con umiltà, per i compagni e col sorriso. E stanno arrivando i risultati. Non tanto per i gol, ma per il modo in cui s'è approcciato alla categoria, è diventato il beniamino di Modena".

Le sue favorite per la promozione?

"Palermo. Poi Verona e Cremonese possono venire su e lottare per il secondo posto".

E il suo ex Vicenza, si salverà?

"Ha mantenuto il blocco dell'anno scorso e ha preso alcuni calciatori esperti per la categoria. Sicuramente il Vicenza deve allontanarsi il più possibile dalla zona salvezza, dovrà lottare partita dopo partita. E soprattutto in casa, al Menti, è importante fare punti e costruire la salvezza".

Serie A: il Bologna da quando ha cambiato allenatore ha svoltato. Tedesco non era adatto?

"Tre partite sono poche per giudicare un allenatore. La società ha cambiato subito e quindi il Bologna di quest'anno è targato Palladino".

A Napoli c'è tensione. Lo screzio tra Lucca e De Bruyne è l'ennesima prova.

"Ho giocato a calcio, di screzi in mezzo al campo ne avrò visti innumerevoli. Oggi con le telecamere sei nell'occhio del ciclone. Ma che ci sia nervosismo quando le cose vanno male è un bel segnale. A me il buonismo in mezzo al campo non piace".

La Lazio di Gattuso è la sorpresa.

"Sta giocando con grande entusiasmo. Stanno arrivando i risultati. Mi era dispiaciuto per Gattuso, ha valori veri: sacrificio e spogliatoio. Sono contento che stia ottenendo risultati. Questa Lazio merita di stare lassù. Come il Como, che darà filo da torcere alle altre big".