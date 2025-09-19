Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, sconfitto ma non travolto: in 10 resiste un tempo e Conte elogia la squadra

Napoli, sconfitto ma non travolto: in 10 resiste un tempo e Conte elogia la squadraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
di Antonio Gaito

Inizia con una sconfitta il cammino europeo del Napoli. Un ko anche preventivabile sul campo del Manchester City, ma che non ridimensiona gli azzurri. La gara più difficile delle otto previste, dopo 20 minuti in cui gli uomini di Conte tengono piuttosto bene il campo, diventa in realtà una montagna da scalare per l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo. Un errore che costa in pratica la partita perché l’uomo in più permette alla squadra di Guardiola di accentuare il fraseggio, difendere in avanti senza far più uscire gli ospiti e, nonostante il primo tempo chiuso sullo 0-0, anche per una questione di energie il gol dei padroni di casa è solo questione di tempo. Alla fine gli inglesi hanno bisogno però di due grandi giocate individauli, la prima di Foden in un fazzoletto per il colpo di testa di Haaland e poi una serpentina a velocità folle di Doku per superare le resistenze di un Napoli generosissimo anche nel correre per due terzi di gara sostanzialmente a vuoto.

Evitata la figuraccia
Antonio Conte vede il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico sottolinea a più riprese che a Manchester - sponda City - si perde pure in undici contro undici e che in dieci uomini ha visto una squadra capace di reggere all'assedio inglese: "Per quello che ho visto ne usciamo più forti. Il piano-gara l'avete visto nei primi 20'. Siamo venuti qui per giocare senza timore - le parole di Conte in conferenza - e la sensazione è che quando eravamo in possesso potevamo far male al City. Mi prendo l'aspetto positivo di quei 70-80' in cui abbiamo giocato in dieci contro undici con grande abnegazione, grande voglia di non arrendersi al destino. Né noi né loro possiamo uscire da questa partita con dei giudizi definiti. Sono giudicabili solo i primi 20', ma c'erano tutte le condizioni di una brutta figura e una cosa è chiudere 2-0 ed un'altra prendere 5-6 gol", il commento di Conte.

Il cambio di De Bruyne
A far discutere è la scelta di Antonio Conte di sostituire Kevin De Bruyne per inserire Mathias Olivera (e spostare Spinazzola a destra) dopo il rosso di Di Lorenzo. Conte ha sottolineato il dispiacere per il cambio, ma anche l'impossibilità di prendere altre scelte: "A me è dispiaciuto. Con me a Napoli abbiamo subito una sola espulsione. E' capitata in Champions, in casa del City, con De Bruyne che torna a casa ed a volte il destino è questo. Mi è dispiaciuto toglierlo, ma non avevo nessun'altra opzione. Il ragazzo l'ha capito perché è un ragazzo serio", il messaggio di Conte che in effetti in dieci non poteva rinunciare ad Hojlund, immaginando lanci lunghi e profondità, esterni come McTominay e Politano preziosi nei raddoppi per resistere più possibile ai velocisti del City o ad uno come Anguissa più congeniale a livello atletico in vista di un'infinita fase di sofferenza.

Articoli correlati
Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre... Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Guardiola non pone limiti a Haaland: "Vicino al livello di Ronaldo e Messi, per gol... Guardiola non pone limiti a Haaland: "Vicino al livello di Ronaldo e Messi, per gol può superarli"
Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando... Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Altre notizie Serie A
Christillin e la SuperLega: "Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia" Christillin e la SuperLega: "Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia"
Sacchi: "Derby di Roma qualcosa di speciale. Sarri e Gasperini, occhio alla tensione"... Sacchi: "Derby di Roma qualcosa di speciale. Sarri e Gasperini, occhio alla tensione"
Faraoni: "Con le idee di Tudor, ci sta subire delle ripartenze. Ma sa che dovrà aggiustare"... Faraoni: "Con le idee di Tudor, ci sta subire delle ripartenze. Ma sa che dovrà aggiustare"
Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre... Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Alvini esalta Pio Esposito: "Ragazzo straordinario, ha sempre voglia di migliorarsi"... Alvini esalta Pio Esposito: "Ragazzo straordinario, ha sempre voglia di migliorarsi"
Atalanta, risentimento al muscolo ileo psoas per De Ketelaere. Recupero difficile... Atalanta, risentimento al muscolo ileo psoas per De Ketelaere. Recupero difficile per il Torino
Lazio, il derby per riprendersi la Nazionale: Guendouzi vuole tornare a essere decisivo... Lazio, il derby per riprendersi la Nazionale: Guendouzi vuole tornare a essere decisivo
Juventus, sette gol subiti in quattro giorni per Di Gregorio: il ballottaggio con... Juventus, sette gol subiti in quattro giorni per Di Gregorio: il ballottaggio con Perin è aperto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
2 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Troise nuovo tecnico del Lumezzane
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 settembre
5 Lookman, scoppia la pace... fino a un'altra offerta? Forse meglio un rinnovo ponte (e con clausola)
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine top news n.1 Special anche negli esoneri. Mourinho ha guadagnato oltre 100 milioni solo coi licenziamenti
Immagine top news n.2 Lookman, scoppia la pace... fino a un'altra offerta? Forse meglio un rinnovo ponte (e con clausola)
Immagine top news n.3 Due indizi fanno quasi una prova: Meret avvisato, Milinkovic-Savic vuole prendersi il Napoli
Immagine top news n.4 Juventus, Tudor studia nuove soluzioni in vista dell’Hellas Verona
Immagine top news n.5 I 20 anni di Torino, la contestazione, il mercato. L'intervista integrale di Urbano Cairo
Immagine top news n.6 In 10 vs 11 il Napoli non fa brutta figura a Manchester: Conte vede il bicchiere mezzo pieno
Immagine top news n.7 La contestazione, il futuro del Torino, la scelta di Baroni: Urbano Cairo a 360° su TMW Radio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.2 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.3 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.4 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pio Esposito, cosa fare ora con lui? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Camarda? Per me è stata sbagliata la scelta di Lecce"
Immagine news Serie C n.3 Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie C"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 San Siro verso la cessione a Inter e Milan, la vicesindaca: "Che maratona"
Immagine news Serie A n.2 Christillin e la SuperLega: "Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia"
Immagine news Serie A n.3 Sacchi: "Derby di Roma qualcosa di speciale. Sarri e Gasperini, occhio alla tensione"
Immagine news Serie A n.4 Faraoni: "Con le idee di Tudor, ci sta subire delle ripartenze. Ma sa che dovrà aggiustare"
Immagine news Serie A n.5 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine news Serie A n.6 Alvini esalta Pio Esposito: "Ragazzo straordinario, ha sempre voglia di migliorarsi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ignoffo sulla Serie B: "Palermo avanti a tutti. Attenzione però al Modena"
Immagine news Serie B n.2 Campobasso, Zauri: "Abbiamo le armi per migliorare e risalire la classifica"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Brera Holdings porta a termine un'operazione da 300 milioni di dollari
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Possiamo solo migliorare. Modena? Entusiasta e compatta"
Immagine news Serie B n.5 Di padre in figlio, domani la sfida fra Stankovic e Klinsmann: dai gol dei papà alle parate
Immagine news Serie B n.6 Samp a Monza in "jeans". E la panchina di Donati resta traballante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione Milano, intervento di ricostruzione del crociato per Simone Palombi
Immagine news Serie C n.2 Alcione, il presidente Gallazzi: "L'obiettivo è giocare nel nostro stadio entro la fine della stagione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Troise nuovo tecnico del Lumezzane
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 5ª giornata: apre il Girone B con quattro anticipi. Il quadro completo del turno
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Claudia Rizzo: "Giudicateci solo tramite i fatti. Questa esperienza nuova per me"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, il dg Mazzoni: "Stipendi pagati ieri. Ma questa società non piace e viene attaccata"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma e Inter avanzano in Europa. E ora entra in gioco anche la Juve. Oggi i sorteggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, Bergamaschi: "Volevamo la rivincita, ci siamo riuscite"
Immagine news Calcio femminile n.3 Non solo la Roma, ecco tutte le qualificate alla League Phase della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie. Serviva un'impresa, è arrivata"
Immagine news Calcio femminile n.5 UWCL, Impresa della Roma: 2-0 in casa dello Sporting CP, giallorosse alla League Phase
Immagine news Calcio femminile n.6 Cambiaghi: "Felice alla Juve, lo step successivo che volevo. Obiettivo doppia cifra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…