Oggi in TV, dove vedere le qualificazioni mondiali e le gare di Serie C
TUTTO mercato WEB
Serie C e qualificazioni mondiali in programma quest'oggi: alle 20.30 Foggia-Cavese e Pergolettese-Giana Erminio, mentre alle 20.45, per le qualificazioni ai prossimi mondiali, sarà possibile assistere a Germania-Slovacchia.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 17 novembre.
20.30 Foggia-Cavese (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT
20.30 Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.30 Cultural Leonesa-Malaga (Segunda Division) - DAZN
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
20.45 Germania-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA
