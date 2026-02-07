Napoli, si ferma anche McTominay. Conte sconsolato: "Giocherò io..."

Nel corso dell'intervallo di Genoa-Napoli, Antonio Conte deve fare i conti con l'ennesimo stop per infortunio fra le fila dei suoi giocatori. Scott McTominay si è infatti fermato nel corso del primo tempo: da parecchi minuti lo scozzese si stava toccando il gluteo destro, zoppicando vistosamente e richiamando l'attenzione della panchina.

Il giocatore si è avvicinato poi a Conte ed al suo staff per spiegare le sue condizioni: come spiegato da DAZN ha raccontato di aver sentito male in quel punto dopo aver calciato in porta. Evidente la desolazione da parte di Conte, che rivolgendosi ai collaboratori ha esclamato sarcasticamente: "Giocherò io...". Ennesimo infortunio per la sua squadra, Conte prova almeno a scherzarci sopra.