Fiorentina, Paratici: "Scelta coraggiosa, non incosciente. Proprietà seria e ottime strutture"

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 24^ giornata di Serie A.

Come mai Firenze?

"La scelta di Firenze potrebbe sembrare incosciente, ma non lo è. La mia è stata una scelta solo coraggiosa, so cosa si rischia ma ho grandissima fiducia. C'è una proprietà serissima e infrastrutture di primo livello, ci sono persone con cui mi piace lavorare e quindi sono convinto di questa scelta".

Cosa ha detto alla squadra?

"Abbiamo un bravissimo allenatore, che sa smuovere le corde ai giocatori senza il mio aiuto. Ho aggiunto che non ci potremmo tirare fuori da questa situazione con uno/due risultati o in un mese di lavoro. Staremo qui a soffrire fino al 24 maggio: un messaggio che mi sembrava corretto dare a tutto l'ambiente viola".

Fabbian e Brescianini si inseriscono molto: cosa non ti era piaciuto fin qui della Fiorentina?

"Sono arrivato il 4 febbraio, ho partecipato marginalmente a questo mercato. Sono domande che andrebbero fatte a Goretti e Ferrari. Sono arrivati 5 giocatori, alcuni anche di caratura".