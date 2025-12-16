Lukaku in Arabia, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Il Natale di Rom"
TUTTO mercato WEB
"Il Natale di Rom": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Napoli, torna Lukaku per la missione Supercoppa. Da ieri è in gruppo e oggi vola a Riyadh: prima convocazione dopo il ko del 14 agosto. Il belga riabbraccia Conte: è la carta speciale per la semifinale di giovedì col Milan. Parla l'ex Cannavaro: "Ma come si fa a criticare Antonio?".
Spazio anche alla più grande delusione del campionato, con il seguente titolo in taglio alto: "Fiorentina, il giorno del giudizio". Commisso al telefono dagli States: Rocco vuole ristrutturare l'area tecnica. Un nuovo dirigente deciderà il destino di Vanoli: ecco le mosse per evitare la B.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
4 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Pronostici
Calcio femminile